Чугуїв обстрілювали з РСЗВ, пошкоджена багатоповерхівка

російські вбивці інтенсивно з реактивних систем залпового вогню 28 липня вдарили по Чугуєву на Харківщині. Вони пошкодили цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він розповів, що росіяни пошкодили приватні домоволодіння та господарчі споруди.

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"Було влучання снаряда у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби", – написав Синєгубов.

Обстріл Чугуївщини

За словами Синєгубова, росіяни атакували Чугуївський район і ввечері 27 липня. Зокрема, постраждало селище Печеніги, яке обстріляли запалювальними снарядами. У населеному пункті на відкритих територіях спалахнув вогонь.

Також у Печенігах пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Наразі рятувальники встановлюють інформацію про вибухонебезпечні предмети.

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Постраждала дитина

За останню добу вороги гатили по Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах. Сім пожеж після обстрілу виникло у селі Циркуни, що у Харківському районі. Там пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. Після обстрілу Богодухівського районі вогонь охопив поля з пшеницею.

Відомо про 3 постраждалих у Харківському районі. Це двоє чоловіків віком 47 років. Один з них у важкому стані. Також поранення отримав 12-річний хлопчик.

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Бойові дії на Харківщині

На лінії зіткнення у Харківській області тривають бойові дії. Окупанти з авіації вгатили неподалік Руських Тишків. Крім цього, є штурмові дії біля Ізюма у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина. Проте окупанти не мають успіху та відступають з втратами.

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