Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: чому ЗСУ не застосували Bayraktar
Джерело:"Право на владу"
Окупанти різко збільшили кількість атак на Донбасі. Командувач ООС пояснив, чому захисники України не застосували Bayraktar, аби відповісти ворогу.
Генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував загострення на Донбасі 17 лютого. Зокрема – обстріли об'єктів у селищі Станиця Луганська.
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Бойовики відкрили вогонь у бік Станиці Луганської
Зранку бойовики випустили 32 снаряди у бік житлових кварталів Станиці Луганської. Влучили, зокрема, у дитячий садочок. На той момент у дошкільному закладі перебували 20 дітей. Уламки розлетілись по приміщенню. Вихованці не постраждали, але травмувалися працівники. Згодом під обстріл потрапила залізнична станція Кіндрашівська-нова.
Чому військові не застосували Bayraktar у відповідь
Павлюк пояснив, що ЗСУ відповідали на обстріли російсько-окупаційних військ. Адже існувала загроза життю та здоров'ю військових та мирних мешканців. Втім, при цьому вони не застосували потужні дрони Bayraktar.
Наразі погода не дозволяє використовувати безпілотні літальні апарати. Насамперед – погода,
– відповів генерал-лейтенант.
Безпілотники Bayraktar на Донбасі: що відомо
- Bayraktar TB2 – це турецький ударний безпілотник нового покоління. ЗСУ вперше застосували їх наприкінці жовтня 2021 року, аби змусити окупантів припинити смертельні атаки.
- Згодом у Генштабі ЗСУ пояснили, що Bayraktar зможуть застосувати знову. Втім, робитимуть це лише у випадках, коли існуватиме загроза для життя українських захисників.
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