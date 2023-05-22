Держава-терористка: окупанти обстріляли рятувальну частину у Дніпрі
Джерело:ДСНС України
22 травня Росія випустила по Дніпру дрони та крилаті ракети. Внаслідок атаки є прильоти по рятувальній частині.
Голова ДСНС Сергій Крук розповів про наслідки жахливої нічної атаки. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалий.
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Росія обстріляла рятувальну частину у Дніпрі
Так, вночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. На жаль, внаслідок атаки постраждав один рятувальник.
Наслідки атаки по Дніпру / фото Сергія Крука
Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі! Росія – держава терорист!
– наголосив Крук.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що пошкоджень зазнав аварійно-рятувальний загін ДСНС. Фактично 4-поверхову будівлю було знищено.
"Прикро, що знищено спецтранспорт", – сказав глава регіону в ефірі національного телемарафону.
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Ракетна та дронова атака України 22 травня: все, що відомо
- Уночі 22 травня російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти у Дніпрі. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів. Також було зафіксовано 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
- Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed".
- В ОВА повідомляли, що у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік – він у лікарні у стані середньої тяжкості.
- В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БпЛА. Виявили там й уламки ракети. Внаслідок цього постраждали 7 осіб.
- Внаслідок атаки також знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.
- Також зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.
- Окрім цього, влучання є по приватному підприємству у Дніпрі – там понівечені 3 будівлі.
- До речі, у Львові також поширювали інформацію, що нібито у місті чули вибухи. Однак мер Андрій Садовий зазначив, що у місті та області не було вибухів. Інформація, яку поширюють, не відповідає дійсності.