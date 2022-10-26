Ворог вдарив ракетами по Дніпру: все, що відомо про обстріл 25 жовтня

Вчора окупанти завдали чергового терористичного удару по Дніпру. Це призвело до гибелі двох людей, ще 4 зазнали поранень.

Під час повітряної тривоги, близько о 21:15, у Дніпрі пролунали вибухи. Мер міста Борис Філатов підтвердив "приліт". Все, що відомо про наслідки удару по Дніпру 25 жовтня – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Згодом розкрились моторошні подробиці чергового російського теракту

Уламки російської ракети впали на місцеву АЗС, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. На заправці знищено колонки, автомийки, шиномонтаж та дві легкові машини. І, що найважливіше, ракетна атака забрала життя двох людей.

Пожежа на АЗС в Дніпрі: відео

Що відомо про загиблих та постраждалих

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру загинула вагітна жінка і працівник автомийки, розташованої поруч з АЗС. Вагітна жінка згоріла в авто, яке було припарковане біля заправки.

Натомість постраждали 4 людини. Це двоє чоловіків і двоє жінок. Відомо, що 3 з поранених у важкому стані. Зокрема 28-річний хлопець та 27-річна дівчина – важкопоранені. 30-річна жінка у стані середньої важкості. Вони госпіталізовані до лікарні.

Наслідки обстрілу Дніпра 25 жовтня: фото

Реакція української сторони

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, написав, що такі речі, як смерть вагітної, не пробачають.

Президент Володимир Зеленський сказав, що відплата буде справедливою і неминучою. Він додав, що щодня нам доводиться боротися з терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

Очільник ОП Андрій Єрмак назвав окупантів боягузами та військовими невдахами. Він наголосив, що відповідальність для окупантів буде максимально жорсткою

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