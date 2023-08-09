Смертельний обстріл Дніпропетровщини: від удару ворога загинув 18-річний юнак
9 серпня 2023, 08:26Читать новость на русском
Джерело:Сергій Лисак
У ніч проти 9 серпня російські загарбники вдарили по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині. На жаль, є жертви та поранені.
Ніч видалась трагічною. Від вечора ворог тричі обстрілював Нікопольщину.
Зверніть увагу Вночі окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа
Що відомо про обстріл Дніпропетровщини
Так, ворог спрямував важку артилерію на сам Нікополь та Марганецьку громаду. На жаль, загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Окрім цього, внаслідок обстрілу пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та кілька ліній електропередач.
Наслідки удару по Нікопольщині / фото ОВА
Атака росіян на Дніпропетровщину: що відомо
- Нагадаємо, що російські військові вночі 7 серпня атакували Дніпропетровщину. Окупанти вдарили ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Внаслідок цього виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
- Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що ворог вдарив ракетою по Покровській громаді.
- Також російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Загарбники вдарили з важкої артилерії. Інформація про наслідки обстрілу наразі уточнюється.
- В ніч проти 30 липня російські війська вкотре атакували Україну "Шахедами". Ціллю ворога були сільськогосподарські активи. Унаслідок падіння уламків спалахнули пожежі, зокрема на сільськогосподарських підприємствах. Так, ворог здійснив атаку "за сталим маршрутом" – зі Східного берега Азовського моря. Були спрямовані "Шахеди": 2 з яких було знищено над Херсонщиною, 2 – на Дніпропетровщині.
- Нещодавно окупанти вдарили по Дніпру крилатими ракетами, внаслідок чого постраждала житлова багатоповерхівка та будівля СБУ. Разом з тим відомо про потерпілих через цей удар. Серед постраждалих є дівчина 2006 року народження та дитина 2009 року народження. У них та ще двох постраждалих 20-річних дівчат – акубаротравма. Або, інакше кажучи, – контузія.
- Як зазначив голова ОВА Сергій Лисак, просто-таки – це диво, що немає загиблих внаслідок обстрілу та влучання.