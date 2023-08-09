Смертельний обстріл Дніпропетровщини: від удару ворога загинув 18-річний юнак

У ніч проти 9 серпня російські загарбники вдарили по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині. На жаль, є жертви та поранені.

Ніч видалась трагічною. Від вечора ворог тричі обстрілював Нікопольщину.

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Що відомо про обстріл Дніпропетровщини

Так, ворог спрямував важку артилерію на сам Нікополь та Марганецьку громаду. На жаль, загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Окрім цього, внаслідок обстрілу пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та кілька ліній електропередач.

Наслідки удару по Нікопольщині / фото ОВА

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