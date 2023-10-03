Для захисту енергосистеми від ударів: на Півночі України посилюють мобільні вогневі групи

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про посилення оборони українською армією Півночі нашої держави. Зокрема, там посилюють мобільні вогневі групи.

Зокрема, це роблять, щоб протидіяти майбутнім атакам Росії по енергетичній інфраструктурі України. Зрештою це допоможе критичній інфраструктурі працювати краще, попри постійну загрозу з неба.

До теми Відключення у 8 регіонах, тракториста вбило струмом: що зі світлом в Україні 2 жовтня

Як відбувається підготовка оборони на Півночі

Наєв зазначив, що у Північній операційній зоні наразі вживають заходи, щоб підвищити кількість вогневих мобільних груп. Наразі цей процес керують військові разом з головами обласних військових адміністрацій.

За словами генерала, це потрібно для того, щоб підвищити ефективність української системи протиповітряної оборони.

Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну,

– наголосив він.

Сергій Наєв розповів про підготовку мобільних вогневих груп на Півночі / Відео з телеграм-каналу Сергія Наєва

Наостанок Наєв розповів, що українська армія рухається далі у здобутті перемоги над ворогом. Він також підкреслив, що всі разом ми зможемо закінчити війну, а також сказав національне гасло – Слава Україні!

Росіяни знову почали обстріл енергетики України