Окупанти вдарили авіабомбою по Дружелюбівці під Ізюмом: є загиблі
15 жовтня 2023, 13:28Читать новость на русском
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Вночі 15 жовтня російські загарбники вдарили по селу Дружелюбівка, що на Харківщині. На жаль, унаслідок обстрілу є загиблі.
Ворог вдарив по селу авіабомбою. Також повідомляється про поранену.
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Росія обстріляла Дружелюбівку на Харківщині
Як стало відомо, ворог вдарив керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Ціллю окупантів знову стали цивільні об'єкти – житлові будинки.
Унаслідок обстрілу загинули 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів. Ще одна 65-річна жителька отримала поранення – вона госпіталізована в задовільному стані.
У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.
Наслідки ворожого удару по Харківщині / фото прокуратури
Інші обстріли Харківщини
- Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
- У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих.
- Також під вогнем були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.