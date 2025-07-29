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24 Канал Новини України Росіяни обстріляли село на Харківщині: спалахнув магазин, 5 людей загинули
29 липня, 13:13
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Росіяни обстріляли село на Харківщині: спалахнув магазин, 5 людей загинули

Дарія Черниш
Основні тези
  • Російські війська обстріляли село Новоплатонівка на Харківщині, внаслідок чого загинули 5 людей, і ще троє отримали поранення.
  • Після атаки загорівся місцевий магазин, а на місце події виїхали правоохоронці для документування злочину.

Росія продовжує терор мирного населення України. Вранці 29 липня ворог завдав смертельного удару по селу Новоплатонівка на Харківщині.

Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

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Які наслідки обстрілу Харківщини?

За даними правоохоронців, близько 10:38 29 липня на Харківщині російські війська вдарили по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.

Внаслідок обстрілу загинули 5 людей, ще у трьох поранення різного ступеня тяжкості. За попередніми даними, удар ворог завдав з РСЗВ.

Унаслідок атаки зайнялася будівля місцевого магазину. Площа займання наразі уточнюється.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин і збирають доказову базу", – йдеться в повідомленні.

З самого ранку у Харківській області вже лунають вибухи. В Ізюмі пролунало два вибухи. Перед цим у регіоні оголошували загрозу застосування ворогом ударних дронів типу "Шахед". 

Росіяни майже щодня обстрілюють Харківщину. Так, у понеділок, 28 липня, окупанти атакували FPV-дроном цивільну автівку у селі Великі Проходи, що на Харківщині. Внаслідок удару є один загиблий та постраждалий.