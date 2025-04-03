Удар російським дроном по Харкову забрав життя родини з дитиною

У Харкові внаслідок атаки ворожими безпілотниками 3 квітня загинули 5 людей. Серед них також була і родина з трьох людей: 12-річна дитина, її батько та мати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та поліцію Харківщини.

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Що відомо про загиблу родину у Харкові через атаку

У поліції Харківщини розповіли, що з-під завалів у Харкові рятувальники деблокували 4 понівечені обгорілі тіла. Серед загиблих – дитина.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що, попередньо, під руїнами власного будинку були знайдені тіла родини: 12-річної дівчинки, її батька та матері, а також 45-річного чоловіка – їхнього сусіда.

Для того, щоб ідентифікувати особи загиблих слідчі поліції відібрали зразки ДНК у їхніх рідних. Правоохоронці також задокументували злочини, які вчинила країна-агресорка.

До слова, російські дрони атакували житловий сектор Харкова ввечері 3 квітня. Внаслідок цього загинули п'ятеро людей, ще 32 – були поранені. Серед поранених були і діти.

У Харківській обласній прокуратурі кажуть, що влучання у місті було по двоповерховому будинку та багатоквартирному житловому будинку. За попередніми даними, окупанти використали для атаки БпЛА типу "Герань-2".