У Харкові росіяни влучили у депо "Нової пошти", в іншому місці спалахнула масштабна пожежа
Джерело:Олег Синєгубов
У суботу ввечері ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та депо "Нової пошти". На жаль, не минулося без поранених.
Близько 23:15 11 лютого ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. У місті знову є руйнування та 1 поранений цивільний.
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Подробиці обстрілу Харкова 11 лютого
Внаслідок обстрілу окупантів пошкодження отримало одне з підприємств – там сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".
На жаль, внаслідок удару поранення осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
Напередодні міський голова повідомляв, що ракетні удару по місту, попередньо, завдавали ракетами С-300.
Також ворог інтенсивно обстрілював область
Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Загалом під ворожий вогонь потрапили щонайменше 15 населених пунктів.
Зокрема у Вовчанську внаслідок масованих обстрілів та ракетного удару зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. На щастя, минулося без постраждалих.
Руйнування у Харківській області: фото Олег Синєгубов
Чи підуть росіяни у новий наступ на Харків
- Олег Синєгубов повідомив, що російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Мовиться про Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також напрямок Кремінної. Проте на лінії зіткнення наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Reuters розповів, що російські війська в рамках нового наступу можуть здійснити атаки на північному сході від Харкова або на півдні від Запоріжжя.
- Міністр оборони Олексій Резніков нещодавно висловився щодо ймовірного наступу росіян на Харків. За його словами, зараз з боку Росії ударних угруповань немає, однак не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".