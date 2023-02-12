У Харкові росіяни влучили у депо "Нової пошти", в іншому місці спалахнула масштабна пожежа

12 лютого 2023, 08:57
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Джерело:

Олег Синєгубов

У суботу ввечері ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та депо "Нової пошти". На жаль, не минулося без поранених.

Близько 23:15 11 лютого ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. У місті знову є руйнування та 1 поранений цивільний.

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Подробиці обстрілу Харкова 11 лютого

Внаслідок обстрілу окупантів пошкодження отримало одне з підприємств – там сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".

На жаль, внаслідок удару поранення осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Напередодні міський голова повідомляв, що ракетні удару по місту, попередньо, завдавали ракетами С-300.

Також ворог інтенсивно обстрілював область

Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Загалом під ворожий вогонь потрапили щонайменше 15 населених пунктів.

Зокрема у Вовчанську внаслідок масованих обстрілів та ракетного удару зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. На щастя, минулося без постраждалих.

Руйнування у Харківській області: фото Олег Синєгубов

Чи підуть росіяни у новий наступ на Харків

  • Олег Синєгубов повідомив, що російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Мовиться про Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також напрямок Кремінної. Проте на лінії зіткнення наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Reuters розповів, що російські війська в рамках нового наступу можуть здійснити атаки на північному сході від Харкова або на півдні від Запоріжжя.
  • Міністр оборони Олексій Резніков нещодавно висловився щодо ймовірного наступу росіян на Харків. За його словами, зараз з боку Росії ударних угруповань немає, однак не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".

Автор: Анастасія Кушпіт