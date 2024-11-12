Росія атакувала Харків новим дроном "Молнія-1": в прокуратурі розповіли деталі про БпЛА

Російський ударний дрон "Молнія" вибухнув у Салтівському районі. Внаслідок вибуху поранено двох жінок та вибито вікна у багатоповерхівці.

12 листопада близько 14:00 у Салтівському районі Харкова впав безпілотник "Молнія-1", внаслідок чого двоє жінок отримали травми. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію України.

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Що відомо про сьогоднішню атаку росіян на Харків

Росіяни атакували Харків новим безпілотником "Молнія". На жаль, дві жінки отримали поранення.



Росія завдала удару по Салтівському району / Національна поліція України

55-річна жінка зазнала осколкових поранень та опіків, тоді як у 50-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Крім того, детонація дрона спричинила пошкодження електроопори та вікон у двох багатоповерхових будинках.



Уламки пошкодили електроопори та вікна житлових будинків / Національна поліція України

На місці події працюють правоохоронці, які ретельно документують наслідки цього воєнного злочину. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.



Безпілотник "Молнія" атакував Харків / Національна поліція України

Які деталі відомо про дрони "Молнія"

Згодом речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що дрони "Молнія" є новим озброєнням для Харківщини. За його словами, це невеликий БпЛА, який має дуже просту конструкцію та з дешевих матеріалів.

Він виготовлений з фанери й пластику. Щодо розмірів – це щось середнє між великим побутовим дроном і "Шахедом". Має дальність близько 40 кілометрів. Може нести озброєння різного типу масою 3 – 5 кілограмів,

– розповів Чубенко.

Він також додав, що цей удар є черговим доказом, що росіяни не можуть досягти результатів на полі бою, тому тероризують мирне населення. Чубенко наголосив, що БпЛА "Молнія" неможливо досягти військових цілей – суттєво пошкодити будівлю, зруйнувати військовий об'єкт, а критичні поранення дістають лише цивільні.

Журналісти "Думської" також показали, який вигляд мають уламки "Молнії".

Уламки БпЛА "Молнія": дивіться відео