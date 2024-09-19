Ворог цинічно бив по будинках, школі й дитсадку: Терехов розповів про нічні обстріли Харкова
Джерело:Ігор Терехов
Уночі 19 вересня російська армія цинічно обстріляла кілька районів Харкова. Ворог бив керованими авіабомбами й ракетами по цивільній інфраструктурі й депо.
Про це повідомив мер міста Харків Ігор Терехов. Наразі про постраждалих інформація не надходила.
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Росія цинічно обстріляла Харків
Після опівночі Росія цинічно била по Харкову ракетами та КАБами. Під ударами опинилися 3 райони міста.
Так, ворог вдарив по Шевченківському району. Прильоти зафіксували у лісосмузі, де спалахнули пожежі. Наразі тип ракет, якими вдарили окупанти, уточнюється.
Унаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів. У них вибиті вікна, про постраждалих інформація у Шевченківському районі не надходила.
Також прильоти фіксували в Індустріальному районі Харкова, по якому російські загарбники вдарили КАБом. Про постраждалих не повідомлялося, однак ворог цинічно вдарив по території між школою та дитячим садком.
Другий приліт КАБу був у Салтівському районі біля депо. Унаслідок вибуху є вибиті вікна у будинках, але, на щастя, про постраждалих також не надходила інформація.
Ще один КАБ прилетів у передмісті, але про руйнування не повідомлялося. Загалом, уночі Росія випустила по Харкову 3 керовані авіабомби та ракети, тип яких встановлюється.
У прокуратурі показали моторошні наслідки
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів деталі про нічний обстріл та показав моторошні наслідки. Так, після опівночі ворог вкрив вогнем Харків. Лише у Шевченківському районі зафіксували три влучання.
Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа, знищено 2 приватних будинки.
Також загорілися господарчі споруди та лісиста місцевість площею близько тисячі квадратних метрів. На місці травмованих та загиблих осіб немає,
– повідомив Чубенко.
Наслідки обстрілу Харкова: дивіться відео
За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Шевченківському району з балістичного озброєння. Наразі за фактом чергових цинічних дій ворога відкрито кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв ведення війни.