У Харкові обвалили верхні поверхи будинку, в який влучила Росія: кадри з місця події

У Харкові й досі триває розбір завалів 5-поверхового будинку, куди влучила російська авіабомба. Рятувальникам довелося знести вцілілу частину будівлі.

Відповідні кадри змогла задокументувати кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Відомо, що важких наслідків зміг завдати російський снаряд УМПБ Д-30.

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У пошкодженому будинку обвалили верхні поверхи

Росіяни вдарили по Харкову чотирма УМПБ Д-30. Одна бомба влучила у житловий будинок в Основʼянському районі, забравши життя 2 людей. Через пряме влучання будівля зазнала величезних пошкоджень.

Рятувальникам довелося знести вцілілу частину багатоповерхівки, адже частина фасаду пошкодженої будівлі є опорною стіною. Зазначалося, що частина 4 та 5 поверху перебували в аварійному стані.

У Харкові обвалили верхні поверхи ураженої будівлі: дивіться відео

Якби рятувальники не знесли ці поверхи, то могла б відбутися їхня подальша руйнація, що могло б призвести до інших суттєвих пошкоджень або збільшення кількості постраждалих.

Рятувальники здійснили обвал верхніх поверхів: дивіться відео

Рішення щодо того, що робити із будівлею далі, будуть вирішувати згодом. Станом на цю хвилину жодних деталей стосовно потенційного використання пошкодженої багатоповерхівки оприлюднено місцевою владою не було.

У Харкові демонтували частину поверхів на місці завалів: дивіться відео

Наразі ще продовжуються роботи з ліквідації наслідків на місці влучання авіабомби у житловий будинок. Працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

У місті демонтували 4 та 5 поверхи ураженої будівлі / Фото Анни Черненко

Напередодні про намір вимушеної руйнації верхньої частини п'ятиповерхівки повідомляв начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації аварійних ситуацій Сергій Рашевський. Водночас у поліції зазначали, що людей під завалами немає, але точно можна про це говорити після розбору завалів.