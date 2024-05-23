"Не можна так казати, але це диво": у кафе, куди влучило в Харкові, мало бути день народження

Російська армія 22 травня вдень обстріляла Харків. Внаслідок удару там постраждало кафе, де мав відбутися ввечері захід.

Окрім того, внаслідок російського удару по Харкову було пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини тощо. Також у місті були постраждалі.

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У кафе у Харкові, де було влучання, мав відбутися захід

Олена Куценко, адміністраторка кафе у Харкові, яке сьогодні зазнало пошкоджень внаслідок авіаудару Росії, розповіла, що ввечері у цьому закладі мали святкувати день народження. На свято планували зібратися 20 людей.

Не можна так казати, але це диво, що прилетіло о другій, а не о п'ятій – бо були б жертви,

– зазначила вона.

Жінка також пояснила, що під час авіаудару був гучний звук, і вона вирішила, що це був літак, бо навіть на землю не впала.

"І коли пролунав вибух, то від нього нас кинуло на землю. У мене в друга день народження, я жила в Дергачах з чоловіком, в мене й там будинок розбило. Це жахливо, я не знаю, це не люди, це не з нашої планети ті, хто це робить", – сказала Олена.

Водночас у харків'янина Ігоря Демченка внаслідок російського авіаудару був пошкоджений автомобіль.

Слава Богу, все нормально. Будемо відновлювати. Дякую, Боже, що самі лишилися живі,

– сказав чоловік.

Крім того, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів журналістам, що росіяни обстріляли Харків УМПБ Д-30. Наразі правоохоронці вивчають уламки цього боєприпасу, які розкинулися по місцю влучання.

Росія обстріляла Харків 22 травня