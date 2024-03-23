Російські війська атакували Харків: під обстріл потрапили співробітники екстрених служб

Окупанти опівночі 23 березня завдали удару по Харкову. Під час повторного ворожого обстрілу постраждали рятувальник та поліціянт.

Про це повідомили в ДСНС України зранку 23 березня.

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Ворог обстріляв Харків

В ДСНС зазначили, що опівночі внаслідок ворожого удару БпЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 квадратних метрів.

До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА,

– йдеться в повідомлення.

Відомо, що внаслідок повторного ворожого обстрілу постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС.

Наслідки атаки ворога / Фото ДСНС

"Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", – додали в ДСНС.

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