Ворог вдарив по ліцею в Харкові: руйнувань зазнали основна будівля та майстерня

Росія знову завдала ударів по Харкову та Харківському району. У ніч на 25 травня ворог влучив у ліцей в Слобідському районі міста.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що будівлю ліцею частково зруйновано.

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Що відомо про нічний обстріл Харкова

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали 4 ракетних удари по Харкову та Харківському району. Попередньо, ворог бив з С-300. Одна ракета влучила у ліцей.

Зранку мер міста підтвердив, що ворог вдарив по освітньому об'єкту в Слобідському районі.

Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу,

– повідомив він.

Також частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. Крім цього, росіяни пошкодили 31 автомобіль.

Інформація щодо загиблих та поранених не надходила,

– додав Терехов.

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що за фактом цього обстрілу правоохоронці почали кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 КК України.

До слова, також почато кримінальне провадження та досудове розслідування за фактом обстрілу Золочева. Ворог завдав по селищу авіаудару в обід 24 травня. Правоохоронці вже ретельно оглянули місце події та вилучили уламки авіаційного боєприпасу.

Росіяни обстріляли мирні будинки у Золочеві