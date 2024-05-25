Ворог вдарив по ліцею в Харкові: руйнувань зазнали основна будівля та майстерня
Джерело:Ігор Терехов
Росія знову завдала ударів по Харкову та Харківському району. У ніч на 25 травня ворог влучив у ліцей в Слобідському районі міста.
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що будівлю ліцею частково зруйновано.
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Що відомо про нічний обстріл Харкова
Раніше повідомлялося, що окупанти завдали 4 ракетних удари по Харкову та Харківському району. Попередньо, ворог бив з С-300. Одна ракета влучила у ліцей.
Зранку мер міста підтвердив, що ворог вдарив по освітньому об'єкту в Слобідському районі.
Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу,
– повідомив він.
Також частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. Крім цього, росіяни пошкодили 31 автомобіль.
Інформація щодо загиблих та поранених не надходила,
– додав Терехов.
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що за фактом цього обстрілу правоохоронці почали кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 КК України.
До слова, також почато кримінальне провадження та досудове розслідування за фактом обстрілу Золочева. Ворог завдав по селищу авіаудару в обід 24 травня. Правоохоронці вже ретельно оглянули місце події та вилучили уламки авіаційного боєприпасу.
Росіяни обстріляли мирні будинки у Золочеві
- 24 травня близько 14:00 окупанти вкотре завдали авіаудару по селищу Золочів Богодухівського району.
- Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства та щонайменше сім житлових будинків.
- На щастя, минулося без постраждалих.