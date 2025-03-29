Крик та сирени: у поліції показали перші хвилини після цинічних ударів Росії по Харкову

Пізно ввечері 29 березня Росія масовано атакувала Харків дронами-камікадзе типу "Шахед". Поліцейські показали перші хвилини після цинічних ударів окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Перші хвилини після атаки у Харкові

Пізно ввечері 29 березня Росія масовано атакувала Харків дронами-камікадзе. Обстріл зачепив Холодногірський, Шевченківський та Київський райони.

Одними з перших на місце атаки прибули правоохоронці. У мережі вони показали, що відбувалося відразу після вибухів.

Так, на відео чутно сирени спецтранспорту, а правоохоронці закликають мешканців негайно йти в укриття, адже над Харковом фіксують нові "Шахеди". Поліцейські провели людей в укриття, а після – продовжили надавати допомогу потерпілим.

Перші хвилини після атаки по Харкову: дивіться відео

Нагадаємо, що унаслідок атаки 29 березня у Харкові загинуло 2 людини. Ще 35 осіб – постраждали. Серед потерпілих п'ятеро дітей.