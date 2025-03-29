Пряме влучання, жертви та дитина у важкому стані: усе про цинічну атаку на Харків 29 березня

Росія увечері 29 березня цинічно обстріляла Харків. Від масованої атаки БпЛА загинули та травмувалися люди.

Влучання зафіксовано за низкою адрес. Що відомо про атаку на Харків, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Харків

У ДСНС повідомили, що удари росіян припали на Холодногірський, Шевченківський та Київський райони Харкова.

Загалом було зафіксовано 6 осередків займання. Через атаку зруйновано та пошкоджено 24 приватні і 12 багатоквартирних будинків, офісні будівлі, торгівельні об'єкти, гаражі та 13 автомобілів. Також за повідомленням Генштабу росіяни вдарили по харківському військовому госпіталю.

Росія атакувала Харків / Фото ДСНС та Олега Синєгубова

Одне з влучань сталося безпосередньо у приватний житловий будинок, який повністю зруйновано. Сталася пожежа на площі 100 метрів квадратних. З-під завалів рятувальники деблокували постраждалого чоловіка та тіло загиблої жінки. Триває ліквідація пожежі та розбір завалів,

– повідомили рятувальники.

Наразі відомо, що загалом у Харкові від російського обстрілу загинуло 2 людей.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що жертвами російського терору стали 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Ще 30 людей, за повідомленням прокуратури, постраждали – у них поранення різного ступеня важкості.

У прокуратурі Харківщини розповіли деталі атаки: дивіться відео

Серед травмованих є 5 дітей. 15-річна дівчина перебуває у важкому стані. Інші діти отримали легкі поранення.

ДСНС показала ліквідацію атаки на Харків: дивіться відео

На місці атак продовжують працювати підрозділи ДСНС, Нацполіція, медики, психологи, комунальні служби. Також задіяно кінологів.