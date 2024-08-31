Внаслідок авіаудару Росії по Харкову загинула юна художниця Ніка Кожушко

Росія вдень 30 серпня завдала авіаційних ударів по Харкову. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є багато поранених і загиблі.

Так, уже відомо про щонайменше 7 жертв внаслідок атаки агресора. Серед загиблих 18-річна художниця Ніка Кожушко.

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У Харкові загинула художниця Ніка Кожушко

Під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко – дуже юна, щира й обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок,

– заявив Сергій Жадан.

Внаслідок російського обстрілу загинула художниця Ніка Кожушко / Фото Жадана

Також письменник і військовий підкреслив, що росіяни продовжують нищити наше майбутнє.

Цьому немає пояснення. І прощення теж немає,

– наголосив Сергій Жадан.

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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ніки Кожушко. Вічна пам'ять!