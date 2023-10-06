Врятувалися лише завдяки собачці: як мешканці будинку пережили ракетний удар по Харкову

Росіяни продовжують завдавати терористичних ударів по містах і селах України. У Харкові близько 7 ранку "Іскандер" зруйнував житловий дім. Унаслідок страшної атаки загинув 10-річний хлопчик

Тіло дитини знайшли під завалами, його батьки й молодша дитина чудом вижили, інформує 24 Канал. На другому поверсі, під їхньою квартирою, теж спала сім’я.

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Що говорять свідки

Мешканець квартири, над якою пройшовся ракетний удар, розповів, що разом із сім'єю спав в одній кімнаті, якби не це, то не відомо, чи змогли б вони врятуватися. Дитяча у квартирі – повністю зруйнована.

Інший мешканець сказав, що також дивом врятувався. Своїм порятунком він завдячує домашньому улюбленцю.

Вибух був такий, що повиносило все зі всіх сторін у квартиру. Нас врятував собака. Ми мили йому лапи, я збирався на роботу. Ми стали між стіною і шафою і раптом – миттєвий вибух. Наш собачка нас врятував,

– розповів мешканець будинку Володимир.

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Мешканка будинку Лілія пригадує надзвичайно гучний вибух.

Летіло все, що можна: вікна, двері, все. Здавалося, ніби будинок підскочив. Дуже сильний запах гарі. Ми почали заходити до сусідів, питати чи вони живі. Ми дуже злякалися,

– сказала жінка.

Зранку по Харкову вдарили 2 ракетами. Окрім Основ'янського району, постраждали будинки в житловому кварталі Київського району.

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