Врятувалися лише завдяки собачці: як мешканці будинку пережили ракетний удар по Харкову
Росіяни продовжують завдавати терористичних ударів по містах і селах України. У Харкові близько 7 ранку "Іскандер" зруйнував житловий дім. Унаслідок страшної атаки загинув 10-річний хлопчик
Тіло дитини знайшли під завалами, його батьки й молодша дитина чудом вижили, інформує 24 Канал. На другому поверсі, під їхньою квартирою, теж спала сім’я.
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Що говорять свідки
Мешканець квартири, над якою пройшовся ракетний удар, розповів, що разом із сім'єю спав в одній кімнаті, якби не це, то не відомо, чи змогли б вони врятуватися. Дитяча у квартирі – повністю зруйнована.
Інший мешканець сказав, що також дивом врятувався. Своїм порятунком він завдячує домашньому улюбленцю.
Вибух був такий, що повиносило все зі всіх сторін у квартиру. Нас врятував собака. Ми мили йому лапи, я збирався на роботу. Ми стали між стіною і шафою і раптом – миттєвий вибух. Наш собачка нас врятував,
– розповів мешканець будинку Володимир.
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Мешканка будинку Лілія пригадує надзвичайно гучний вибух.
Летіло все, що можна: вікна, двері, все. Здавалося, ніби будинок підскочив. Дуже сильний запах гарі. Ми почали заходити до сусідів, питати чи вони живі. Ми дуже злякалися,
– сказала жінка.
Зранку по Харкову вдарили 2 ракетами. Окрім Основ'янського району, постраждали будинки в житловому кварталі Київського району.
Обстріл Харкова 6 жовтня: що відомо
- Вранці у Харкові пролунали потужні вибухи. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру одразу в кількох районах міста.
- Одразу стало відомо, що поранення отримав 11-місячний малюк. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли дитину. Врятувати її не вдалося.
- Вибухи було чути ще до оголошення повітряної тривоги. Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що, ймовірно, ракети йшли балістичною траєкторією, а це той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти.