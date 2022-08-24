"Зроблено у росії": ракета окупантів, випущена на Харків, вибухнула у повітрі

Окупанти ввечері 23 серпня атакували Харків, завдавши ракетного удару. Вибух, який чули харків'яни, ймовірно, спричинив розрив російської ракети в повітрі.

Ракета підірвалась через технічну несправність

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, вибух чули в центрі Харкова.

До речі Такого тихого Дня Незалежності у Харкові ще не було, – журналістка

Після пожежі на горищі будинку було знайдено фрагменти ракети, попередньо – "Іскандер". Унаслідок вибуху будівля не була зруйнована.

Це, за словами Сергія Болвінова, вказує на те, що російська ракета вибухнула в повітрі.

Скоріш за все, ракета підірвалась через технічну несправність,

– зазначив начальника ГУ Нацполіції у Харківській області.

Він додав, що внаслідок вибуху російської ракети, на щастя, немає постраждалих.



Ракета окупантів, випущена на Харків, вибухнула у повітрі / Фото Сергій Болвінов



Ракета підірвалась через технічну несправність / Фото Сергій Болвінов



Унаслідок вибуху ракети будівля не була зруйнована / Фото Сергій Болвінов

Неспокійна ніч у Харкові

У ніч проти 24 серпня у Харкові було неспокійно й часто оголошували повітряну тривогу. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що є "прильоти" в Новобаварському районі.

Через загрозу масованих обстрілів на День Незалежності у Харкові комендантська година розпочалася 23 серпня о 19:00 та закінчиться 25 серпня о 7:00.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Влада просить бути вдома та не ігнорувати тривогу.

Також російські війська обстріляли Харківську область. Касетними боєприпасами російські військові обстріляли селище Мала Данилівка, внаслідок чого відомо про 2 потерпілих. Окрім того, окупанти обстрілювали Дергачі.

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