"Зроблено у росії": ракета окупантів, випущена на Харків, вибухнула у повітрі
Джерело:Сергій Болвінов
Окупанти ввечері 23 серпня атакували Харків, завдавши ракетного удару. Вибух, який чули харків'яни, ймовірно, спричинив розрив російської ракети в повітрі.
Ракета підірвалась через технічну несправність
Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, вибух чули в центрі Харкова.
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Після пожежі на горищі будинку було знайдено фрагменти ракети, попередньо – "Іскандер". Унаслідок вибуху будівля не була зруйнована.
Це, за словами Сергія Болвінова, вказує на те, що російська ракета вибухнула в повітрі.
Скоріш за все, ракета підірвалась через технічну несправність,
– зазначив начальника ГУ Нацполіції у Харківській області.
Він додав, що внаслідок вибуху російської ракети, на щастя, немає постраждалих.
Ракета окупантів, випущена на Харків, вибухнула у повітрі / Фото Сергій Болвінов
Ракета підірвалась через технічну несправність / Фото Сергій Болвінов
Унаслідок вибуху ракети будівля не була зруйнована / Фото Сергій Болвінов
Неспокійна ніч у Харкові
- У ніч проти 24 серпня у Харкові було неспокійно й часто оголошували повітряну тривогу. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що є "прильоти" в Новобаварському районі.
- Через загрозу масованих обстрілів на День Незалежності у Харкові комендантська година розпочалася 23 серпня о 19:00 та закінчиться 25 серпня о 7:00.
- У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Влада просить бути вдома та не ігнорувати тривогу.
- Також російські війська обстріляли Харківську область. Касетними боєприпасами російські військові обстріляли селище Мала Данилівка, внаслідок чого відомо про 2 потерпілих. Окрім того, окупанти обстрілювали Дергачі.
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