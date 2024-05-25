Били по барбершопу, відділенню "Нової пошти" й кафе, – Терехов про обстріл центру Харкова
Джерело:Харківська міська рада
Окупанти 25 травня кілька разів обстріляли Харків з різного виду озброєння. Останні прильоти були в центральній частині міста, де ворог вкотре бив по цивільній інфраструктурі.
Деталі щодо обстрілу розповів Ігор Терехов під час спілкування з журналістами. Він наголосив, що внаслідок цього обстрілу також є постраждалі.
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4 приліт у Харкові за день
Близько о 19:16 в Харкові вкотре за день пролунали вибухи. Ворог вдарив по центральній частині міста. За словами Терехова, попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300.
Російські військові цинічно атакували цивільну інфраструктуру. Наразі рятувальники обстежують місця прильоту.
За сьогодні це вже 4 приліт. Ворог вчергове вдарив по цивільній інфраструктурі. Тут розташоване відділення "Нової пошти", барбершоп, невеличке кафе. Співробітники ДСНС обстежують місце влучання,
– повідомив Терехов.
Терехов про обстріл Харкова: дивіться відео
Станом на 20:20 відомо про 14 постраждалих внаслідок центральної частини Харкова. Серед постраждалих також є підліток 13 років – його госпіталізували.
Обстріли Харкова 25 травня: головне
- Щодня Харків страждає від цинічних обстрілів ворога. У суботу, 25 травня, ворог вже кілька разів обстрілював місто.
- Так, близько о 16:02 окупанти вдарили авіабомбами по "Епіцентру" в Київському районі. Російські військові завдали удару боєприпасами типу УМПБ Д-30. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, яка охопила понад 13 тисяч квадратних метрів.
- Під час атаки в будівельному гіпермаркеті було близько 200 осіб. Наразі відомо про смерть 2 працівників "Епіцентру", 35 поранених та зниклих безвісти. На жаль, кількість постраждалих і жертв може збільшитися, адже вогонь поширювався дуже швидко.
- Близько о 17:13 окупанти вдарили по Центральному парку в Харкові. Як стало відомо згодом, влучання сталося біля спортивного майданчика в землю. На щастя, ніхто не постраждав.
- Варто наголосити, що тривога в Харківській області оголошена від 08:58 й триває досі. Зранку окупанти також завдавали авіаударів по Харкову. Спочатку повідомляли, що окупанти завдавали ударів в районі Північної Салтівки, однак згодом стало відомо, що вибухи лунали у дуже близькому передмісті.