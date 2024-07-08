Уночі окупанти обстріляли Харків: пошкоджено будинки, один із них горів, є постраждалі

У ніч на 8 липня російські загарбники вкотре атакували Харків. Унаслідок обстрілу є пошкодження та постраждалі.

Під ворожим обстрілом був Основ'янський район міста. Постраждали дві жінки.

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Які наслідки обстрілу Харкова вночі 8 липня

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Міський голова повідомив, що пошкоджені 3 приватні будинки. В одному з них спалахнула пожежа. Постраждали дві жінки.

Очільник Харківської ОВА уточнив, що о 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі сталося займання в приватному будинку.

Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані,

– заявив Олег Синєгубов.

Також посадовець розповів, що внаслідок російського обстрілу пошкоджені авто й господарчі споруди.

Важливо! Уночі Росія знову атакувала Україну ракетами з літаків стратегічної авіації. Також била балістикою. Близько 7 години ранку Повітряні сили знову повідомили про зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Оголошено тривогу. Не нехтуйте правилами безпеки та перебувайте в укритті.