Смертельний удар по Харкову: ексклюзивні кадри з обстріляної Салтівки

російські окупанти сьогодні зранку, 20 липня, знову обстріляли Харків. Внаслідок влучання по району міста Салтівка загинуло 3 людей, серед них є 13-річний хлопчик. Ще 1 людина отримала поранення.

російські нелюди продовжують гатити по мирних мешканцях України, вчергове доводячи, що росія влаштувала геноцид українців. Її військові не мають сміливості воювати з нашими захисниками, а тому гатять по беззахисних цивільних.

До теми Внаслідок ранкового обстрілу Харкова – 3 загиблих, серед них – 13-річний хлопчик

Жертви ранкового обстрілу міста

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, російські нелюди вдарили по Салтівському району Харкова. Внаслідок цинічних обстрілів окупантів загинув 13-річний хлопчик.

Батько молиться над тілом загиблого сина / Фото Анни Черненко, 24 канал

Зі слів очевидців, батько загиблого 13-річного підлітка у Харкові понад 2 години читав молитви над тілом сина. Убитий горем чоловік увесь час тримав його за руку.

Також відомо, що цей жахливий обстріл російськими окупантами забрав життя чоловіка та жінки. Крім того, поранення отримала 72-річна мешканка Харкова.

Жертви ранкового російського обстрілу Харкова / Фото Анни Черненко, 24 канал

Ударили після повітряної тривоги

Про жахливу атаку стало відомо близько 09:01. Зазначається, що обстріли відбулись вже після повітряної тривоги. На місці страшної трагедії працюють екстрені служби.



Жахливі наслідки руйнувань внаслідок обстрілу / Фото Анни Черненко, 24 канал



російські окупанти продовжують гатити по житлових районах / Фото Анни Черненко, 24 канал



Обстріл відбувся після повітряної тривоги / Фото Анни Черненко, 24 канал

На місці працюють екстрені служби / Фото Анни Черненко, 24 канал

Окупанти били по Салтівці "Ураганами"

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов заявив, що попередні дані свідчать про атаку міста з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Оскільки російські нелюди часто гатять по Харкову саме з РСЗВ, то сигнали про повітряну тривогу починають лунати вже після "прильотів".

Він закликав мешканців не ігнорувати сирени повітряної тривоги. Та наголосив, що у разі повітряної небезпеки необхідно негайно знайти безпечне місце та перебувати там до відбою.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Ввечері 19 липня почали повідомляти про вибухи у різних районах Харкова та області. Місцеві жителі зазначили, що вибухи лунають в районі Салтівки – там видно клуби диму.

Також вибухи чули й в інших районах міста і навіть в регіоні. Проте, за попередньою інформацією, це "відльоти". Офіційного коментаря від місцевої влади поки немає.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко повідомила, що вчора, 19 липня, російські окупанти обстріляли Чугуївщину. За її словами, загарбники влучили у багатоповерхівку.

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