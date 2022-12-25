На подвір'я обласної лікарні Херсона прилетіла ракета: моторошне відео

В переддень Різдва, 24 грудня, російські окупанти цинічно обстріляли Херсон. Цю ракетну атаку вже назвали найтрагічнішою за час повномасштабного вторгнення.

Внаслідок обстрілів загинули 10 мирних жителів. Ще 68 – зазнали поранень.

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Окупанти обстріляли обласну лікарню

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що системні обстріли медичних закладів – це дно, яке пробила російська армія та "полетіла далі, у напрямку до пекла".

Соболевський опублікував наслідки обстрілів Херсона. З фото видно, що ударна хвиля розбила вікна лікарні, зруйнувала покриття та вибила двері у палатах.

Наслідки російських обстрілів Херсона: дивіться відео

Від ракетного удару пошкодилась будівля обласної лікарні / Фото Юрій Соболевський

Варто додати, що співробітники ДСНС та співробітники поліції спільно допомагають мешканцям міста.

Усього за добу співробітники ДСНС здійснили 21 виїзд на місця займання. Ліквідували 13 пожеж, 11 з яких виникли після обстрілу.

А співробітники поліції допомагають громадянам долати наслідки обстрілів квартир, будинків та забезпечувати житло. Зазначають, що ворожі обстріли не вщухають на хвилину. Однак поліція запевняє, що завжди готова допомогти громадянам.

Росіяни обстріляли Херсон: що відомо