На подвір'я обласної лікарні Херсона прилетіла ракета: моторошне відео
Джерело:Юрій Соболевський
В переддень Різдва, 24 грудня, російські окупанти цинічно обстріляли Херсон. Цю ракетну атаку вже назвали найтрагічнішою за час повномасштабного вторгнення.
Внаслідок обстрілів загинули 10 мирних жителів. Ще 68 – зазнали поранень.
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Окупанти обстріляли обласну лікарню
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що системні обстріли медичних закладів – це дно, яке пробила російська армія та "полетіла далі, у напрямку до пекла".
Соболевський опублікував наслідки обстрілів Херсона. З фото видно, що ударна хвиля розбила вікна лікарні, зруйнувала покриття та вибила двері у палатах.
Наслідки російських обстрілів Херсона: дивіться відео
Від ракетного удару пошкодилась будівля обласної лікарні / Фото Юрій Соболевський
Варто додати, що співробітники ДСНС та співробітники поліції спільно допомагають мешканцям міста.
Усього за добу співробітники ДСНС здійснили 21 виїзд на місця займання. Ліквідували 13 пожеж, 11 з яких виникли після обстрілу.
А співробітники поліції допомагають громадянам долати наслідки обстрілів квартир, будинків та забезпечувати житло. Зазначають, що ворожі обстріли не вщухають на хвилину. Однак поліція запевняє, що завжди готова допомогти громадянам.
Росіяни обстріляли Херсон: що відомо
- Напередодні Різдва росіяни здійснили нову терористичну атаку. Зранку вони обстріляли центр Херсона з РСЗВ "Град". Унаслідок цього пожежа спалахнула на найбільшому ринку міста. Також під удар потрапили будинки, автомобілі, котельня дитячого садку тощо.
- Росіяни атакували центр міста з реактивних систем залпового вогню "Град". На центральному ринку міста виникла пожежа, 6 автомобілів згоріли.
- Ввечері очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок ворожих прильотів загинули 10 людей. 68 мирних жителів отримали поранення.
- Також відомо, що на вулиці Червоного Хреста люди досі перебувають під завалами. Рятувальники намагаються їх витягти.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі 24 каналу розповів, що після обстрілів у місті виник дефіцит донорської крові. Через це люди масово почали здавати кров, аби допомогти тим, хто отримав поранення. Він підтвердив, що в Центрі крові шалена черга людей охочих здати кров.