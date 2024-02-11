Росіяни обстріляли медзаклад і маршрутку у Херсоні: що відомо про поранених

11 лютого вдень російські загарбники завдали удару по одній із лікарень Херсону. Місцева влада повідомила про наслідки ворожої атаки.

Із того часу, як майже півтора року тому українські захисники звільнили Херсон від окупації, ворог зі скаженою несамовитістю постійно обстрілює непідкорене місто.

Дивіться також Дуже сумнівна якість: у росіян великі проблеми з північнокорейськими снарядами

Там лікують хворі серця

Сьогодні, 11 лютого, у вихідний день Херсон знову перебував під вогнем противника. Відомо, що окупанти влучили в один із медичних закладів Херсону. У прокуратурі уточнили, що руйнувань зазнала будівля обласного кардіологічного центру.

На щастя, минулося без поранених. Однак через удар пошкоджені внутрішні приміщення та система теплопостачання.

В ОВА показали фото одного з кабінетів закладу після того, як по ньому "прилетіло" від росіян.

Ворог б'є навіть по хворих / Фото ОВА

Їхала у маршрутці

Цього дня від російського вогню постраждала не лише лікарня. Під обстріл потрапив також маршрутний транспорт. Одну з його пасажирок – 61-річну жінку – госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості

Крім того, відомо, що внаслідок авіаудару по одному з населених пунктів Бериславського району поранено двох чоловіків 67-ми та 48-ми років. Їм надали медичну допомогу.

Прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Останній обстріл України: що відомо