Масований обстріл Херсона та області: КАБ влучив у житловий квартал, постраждала дитина
- Росія провела масовані авіаудари по Херсону та області, зокрема влучила керованою авіабомбою в житловий квартал.
- Серед постраждалих – 14-річна дитина. Внаслідок ударів загинув 43-річний чоловік.
У вечір п'ятниці, 14 березня, Росія влаштувала терор українських міст. На жаль, у Херсоні є загиблий і постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Прокудіна та обласну прокуратуру.
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Що відомо про влучання в Херсоні
Протягом дня в місті було декілька вибухів.
Російська армія посилює терор жителів Херсона! Вдруге за день місто здригнулось від ворожих авіаударів. Одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал – у Центральному районі горить приватний будинок,
– написав Олександр Прокудін о 21:34.
О 21:56 у місті знову пролунали вибухи.
За даними Романа Мрочка, у Херсоні один загиблий і двоє поранених.
"Один з КАБів прилетів у Центральний район. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Двоє жінок з мінно-вибуховими травмами звернулись до лікарів", – написав він.
Іще одна 57-річна херсонка отримала контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, перелом плеча.
Наслідки обстрілу Херсонщини / Фото Херсонська обласна прокуратура
У прокуратурі навели деталі жахливих обстрілів Херсонщини
Росіяни скинули на Херсонщину 8 керованих авіаційних бомб, було зафіксовано влучання у Херсонському та Бериславському районах.
Внаслідок удару загинув 43-річний чоловік – рятувальники деблокували його тіло з-під завалів. Цивільний отримав поранення.
А в селищі Текстильне поранена 14-річна дитина.
Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру.
Це вже другий масований авіаудар по регіону за день, що свідчить про цілеспрямований терор проти мирного населення,
– наголосили в прокуратурі.
Де в Україні тривога
Російський терор увечері 14 березня
Також вибухи чули в Сумах і Кривому Розі. В останньому окупанти влучили по центру міста, там є поранені.
І триває атака "Шахедами" на Одесу, там теж було гучно. І в Одесі, і в Кривому Розі є перебої зі світлом.