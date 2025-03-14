Масований обстріл Херсона та області: КАБ влучив у житловий квартал, постраждала дитина

У вечір п'ятниці, 14 березня, Росія влаштувала терор українських міст. На жаль, у Херсоні є загиблий і постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Прокудіна та обласну прокуратуру.

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Що відомо про влучання в Херсоні

Протягом дня в місті було декілька вибухів.

Російська армія посилює терор жителів Херсона! Вдруге за день місто здригнулось від ворожих авіаударів. Одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал – у Центральному районі горить приватний будинок,

– написав Олександр Прокудін о 21:34.

О 21:56 у місті знову пролунали вибухи.

За даними Романа Мрочка, у Херсоні один загиблий і двоє поранених.

"Один з КАБів прилетів у Центральний район. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Двоє жінок з мінно-вибуховими травмами звернулись до лікарів", – написав він.

Іще одна 57-річна херсонка отримала контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, перелом плеча.



Наслідки обстрілу Херсонщини / Фото Херсонська обласна прокуратура

У прокуратурі навели деталі жахливих обстрілів Херсонщини

Росіяни скинули на Херсонщину 8 керованих авіаційних бомб, було зафіксовано влучання у Херсонському та Бериславському районах.

Внаслідок удару загинув 43-річний чоловік – рятувальники деблокували його тіло з-під завалів. Цивільний отримав поранення.

А в селищі Текстильне поранена 14-річна дитина.

Пошкоджено приватні житлові будинки, транспортні засоби та іншу цивільну інфраструктуру.

Це вже другий масований авіаудар по регіону за день, що свідчить про цілеспрямований терор проти мирного населення,

– наголосили в прокуратурі.

Де в Україні тривога

Російський терор увечері 14 березня

Також вибухи чули в Сумах і Кривому Розі. В останньому окупанти влучили по центру міста, там є поранені.

І триває атака "Шахедами" на Одесу, там теж було гучно. І в Одесі, і в Кривому Розі є перебої зі світлом.