Окупанти обстріляли житлову зону Херсона: щонайменше 6 людей поранено

17 жовтня 2023, 12:48
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Джерело:

Роман Мрочко

Росія не залишає Херсон у спокої та постійно криє місто вогнем. Зокрема, 17 жовтня країна-агресорка знову атакувала обласний центр.

Росія обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки попередньо відомо про 5 поранених.

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Постраждали представники охоронної фірми

Один із поранених – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості.

Також відомо про те, що двоє чоловіків, які отримали поранення, є представниками охоронної фірми та під час обстрілу перебували у службовій автівці. Усім постраждалим надали необхідну допомогу.

Одна людина, за словами свідків, отримала гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовилась.

Ще один приліт

Станом на 12:40 відомо про ще один приліт по місту на територію транспортного підприємства.

Поранення отримали двоє працівників.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

  • Російські окупанти 16 жовтня атакували Херсонщину. Вони випустили керовані авіабомби. Випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району. Росіяни атакували Херсонщину 5 літаками Су.
  • 15 жовтня окупанти запустили 13 керованих авіаційних бомб по передмістю Херсона. Місцеві повідомляли, що було справжнє "пекло". Окупанти намагалися поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури з КАБів та артилерії. Але часто вони просто влучали у приватні будинки.
  • Окупанти 15 жовтня посеред дня обстріляли Херсон. Вороги влучили в один з вагонів потяга Херсон – Київ. Начальник Херсонської міської військової адміністрації розповів, що орієнтовно о 10 годині російські загарбники з літака Су-34 завдали авіаудару.

Автор: Вікторія Кульженко