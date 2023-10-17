Окупанти обстріляли житлову зону Херсона: щонайменше 6 людей поранено
Джерело:Роман Мрочко
Росія не залишає Херсон у спокої та постійно криє місто вогнем. Зокрема, 17 жовтня країна-агресорка знову атакувала обласний центр.
Росія обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки попередньо відомо про 5 поранених.
Дивіться також У Бериславі постраждала лікарня, а в Слов'янську – приліт у гуртожиток: наслідки нічних ударів
Постраждали представники охоронної фірми
Один із поранених – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості.
Також відомо про те, що двоє чоловіків, які отримали поранення, є представниками охоронної фірми та під час обстрілу перебували у службовій автівці. Усім постраждалим надали необхідну допомогу.
Одна людина, за словами свідків, отримала гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовилась.
Ще один приліт
Станом на 12:40 відомо про ще один приліт по місту на територію транспортного підприємства.
Поранення отримали двоє працівників.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Російські окупанти 16 жовтня атакували Херсонщину. Вони випустили керовані авіабомби. Випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району. Росіяни атакували Херсонщину 5 літаками Су.
- 15 жовтня окупанти запустили 13 керованих авіаційних бомб по передмістю Херсона. Місцеві повідомляли, що було справжнє "пекло". Окупанти намагалися поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури з КАБів та артилерії. Але часто вони просто влучали у приватні будинки.
- Окупанти 15 жовтня посеред дня обстріляли Херсон. Вороги влучили в один з вагонів потяга Херсон – Київ. Начальник Херсонської міської військової адміністрації розповів, що орієнтовно о 10 годині російські загарбники з літака Су-34 завдали авіаудару.