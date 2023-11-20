19 листопада зранку росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Під ворожим вогнем опинилася 3-річна дівчинка, яка гуляла на вулиці разом зі своєю бабусею.

Малеча зазнала важких ушкоджень. Про стан постраждалої дівчинки в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.

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Дитину доправили до столиці

За словами Прокудіна, дитина досі перебуває у важкому стані. Сьогодні цілий день її евакуювали у спецтранспорті до столичної лікарні.

Дитина перебуває у важкому стані. У неї вибухова травма голови. Вибухове поранення шиї та грудної клітини. Загальна контузія легень. Закрита черепно-мозкова травма.

Наші лікарі зробили все можливе, щоб зберегти її життя. Подальше лікування та реабілітацію дівчинка буде проходити в Києві,

– розповів глава ОДА.

Нагадаємо, 19 листопада окупанти масовано обстріляли Херсон з важкої артилерії. Пізніше місцева влада повідомила, що поранень зазнали 5 людей, серед них – 3-річна дитина. Вона саме гралася на дворі зі своєю 55-річною бабусею, коли ворог накрив місто вогнем. Бабусю дівчинки також госпіталізували.

Ще ушкоджень зазнали 59-річний чоловік та двоє жінок 47 і 69 років.

Окупанти обстріляли автостоянку у Херсоні

20 листопада загарбники знову здійснили злочин проти цивільного населення Херсона, вранці обстрілявши автостоянку приватного транспортного підприємства. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє водіїв.

Поранень зазнали дві жінки. Одна з них на момент удару перебувала у квартирі. Її госпіталізували з контузією та травмою спини. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.