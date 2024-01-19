Росіяни вдарили по житлових будинках у Херсоні: є загиблий, поранено дитину
Джерело:Олександр Прокудін
Російська армія вкотре завдала цинічного удару по Херсон - цього разу окупанти обстріляли житлові будинки у Дніпровському районі. На жаль, відомо про загиблу жінку, поранено підлітка.
Влада близько 15:14 зазначила, що загарбники почали артилерійський обстріл Херсона з окупованого лівого берега. Трохи пізніше окупанти скинули на ремонтну бригаду вибухівку.
Дивіться також "Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини
Наслідки російського обстрілу
Росіяни 19 січня обстріляли з артилерії Дніпровський район міста Херсон. Під час цього обстрілу був пошкоджений чотириповерховий будинок. В одній із квартир рятувальники виявили тіло жінки. Загиблій було близько 50 років.
Також уламкових поранень зазнав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Наразі він ушпиталений. У дитини травмована ліва нога. Медики готують пораненого до термінової операції,
– зазначив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.
Окрім цього, цього ж дня росіяни скинули з дрона вибухівку на аварійну бригаду КП "Херсонський водоканал" у передмісті. Вибух пошкодив ремонтний автомобіль комунального підприємства. Попередньо постраждалих немає.
Обстріли Херсона
- Два дні тому, 17 січня, росіяни так само вдарили по Дніпровському районі Херсона – знову атакували приватні будинки. В одному з гаражів спалахнула пожежа. Згоріла автівка і гараж повністю. Одна людина, яка перебувала на вулиці, загинула. Поранено двох жінок.
- Зазначається, що днем до цього, 16 січня, росіяни понад 70 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. 36 із них – атаки на Херсон. Загалом протягом вівторка загарбники випустили понад 350 снарядів.
- У Херсоні майже немає або немає багатоповерхівок, де б не були пошкоджені вікна. Однак попри все це життя у прифронтовому місті триває, там розвивається бізнес.