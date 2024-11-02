"Поранено обидві ноги": у Херсоні поліція показала перші хвилини після смертельного обстрілу

Росія продовжує терор проти України. 2 листопада ворог робив нерви киянам, обстріляв Дніпропетровщину та Херсон. Правоохоронці показали кадри з місця події.

Про відеофіксацію обстрілу, яку вдалося зробити нагрудним камерам поліцейських, пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію. На Херсонщині атаки дронів на автівки стали щоденними.

Дивіться також На Дніпропетровщині пролунав вибух: серед поранених – діти

Обстріл Херсона потрапив на відео

Херсон. Сьогодні нелюди вкотре обстріляли місто. Загинула жінка та є поранені, серед яких діти. Патрульні оперативно вирушили на допомогу. Розбирали завали, накладали турнікети та на броньованих автомобілях евакуйовували поранених,

– ідеться в дописі.

Поліція допомагає пораненим: дивіться відео (Обережно, чутливі кадри!)

На жаль, в українських реаліях робота поліції – це не тільки виписати штраф. Росіяни щодня та щоночі коять злочини, вважаючи, що вони залишаться безкарними. Та це не так.

У ХОВА нагадали поради, як поводитися, якщо бачите ворожий дрон

Якщо чуєте звук дрона або бачите невідомий об'єкт у небі — негайно прямуйте до укриття!

Якщо перебуваєте на відкритій місцевості — біжіть зигзагом до найближчого рову чи канави, щоб оператор безпілотника не міг прицілитись.

В жодному разі не підходьте та не чіпайте збитий дрон. Відійдіть подалі та викличте ДСНС за номером 101 чи поліцію за номером 102.



Як діяти, якщо помітили російський дрон / Фото з телеграм-каналу ХОВА