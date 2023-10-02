Помер в операційній: у поліції розповіли про втрату і показали авто патрульних з Херсона

Росія продовжує терор проти цивільних українців. Унаслідок чергових атак по Херсону 2 жовтня загинув патрульний поліцейський.

Зранку росіяни кілька разів обстріляли Херсон. У місцевій владі повідомили про чотирьох поранених.

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На операційному столі помер патрульний

Окупанти почали завдавати ударів по місту десь о 10:00. Обстріли велися з тимчасово окупованого лівого берега.

Згодом стало відомо, що під ворожим вогнем опинилося транспортне підприємство. Також повідомили й про чотирьох поранених містян. Двоє з них перебували у важкому стані.

Як виявилося, під обстріл потрапило авто з патрульними. Лікарі боролися за їхні життя, але, на жаль, один із поліцейських помер на операційному столі. Ім'я загиблого – Віталій Новицький. На момент загибелі патрульному було 38 років. У нього вдома залишилися батьки, дружина та 8-річний син.

За словами голови Херсонської облдержадміністрації Олександра Прокудіна, загиблий поліцейський зазнав поранень під час того, як намагався врятувати цивільного від обстрілу росіян.

У поліції показали фото службового авто патрульних / Фото Нацполіція

Ранкова атака по Херсону

Вранці 2 жовтня унаслідок кількох обстрілів пошкодження зазнали житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназія, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церква та станція швидкої допомоги. Під час нічних ударів по Херсону поранення отримали дві дівчинки – сестри 12 і 13 років. Їх госпіталізували.

Під час чергової атаки росіяни вбили медсестру: без мами залишилося троє дітей

28 вересня окупанти вкотре обстріляли Херсон. Тоді від прямого влучання російського снаряда загинула молодша медична сестра Світлана Віштомова. Жінка саме перебувала на вулиці біля свого будинку. Відомо, що загибла лікувала маленьких пацієнтів понад 15 років. Сама медсестра була матір'ю трьох дітей.