Абсолютне зло: у Херсонській облраді назвали мету постійних обстрілів міста росіянами

Російські окупанти напередодні Різдва цинічно обстріляли центр Херсона. Упродовж дня було зафіксовано декілька ворожих атак по місту.

Крім того, загарбники обстрілювали не лише Херсон, а й інші громади області. Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Перший заступник голови Херсонської облради повідомив, що прильоти були зафіксовані також у деокупованих громадах. Він зауважив, що детальніша інформація буде згодом.

Зараз лікарі продовжують боротися за життя людей, які були сьогодні поранені. На жаль, там є важкі випадки,

– зазначив Соболевський.

Російська окупаційна армія по всій території нашої країни, зокрема й на Херсонщині, робить усе можливе, щоб погіршити життя мирних українців. Загарбники є абсолютним злом.

Упродовж останніх 2 тижнів окупанти активно б'ють по навчальних закладах та лікарнях. Зокрема, 23 грудня ворог цинічно обстріляв один з медичних закладів, а вже наступного дня здійснив чергові терористичні дії проти наших громадян.

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Соболевський підкреслив, що поряд з місцями обстрілу не було жодних військових цілей. Крім того, там не було й об'єктів критичної інфраструктури. Росіяни обстріляли центральний ринок Херсона та головну вулицю, знаючи, що це місця великого скупчення людей.

"Росіяни свідомо зробили так, щоб у нас сьогодні було якомога більше жертв після їхніх обстрілів", – підсумував перший заступник голови Херсонської облради.

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