Росіяни знову атакували Херсонщину: спалахнув магазин, постраждала літня жінка

Російські окупанти щодня обстрілюють міста України, наражаючи цивільних на небезпеку. Зокрема, внаслідок удару по Херсону зайнявся магазин, а в області постраждали цивільні будинки.

Як зазначають у Державній службі з надзвичайних ситуацій, вогонь по місту ворог відкрив вночі 27 листопада, однак загорання вдалось оперативно ліквідувати. Окрім того, під ударом була область – постраждала літня жінка.

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Обстріл Херсона та області: горів магазин

Власне, всього за 20 хвилин рятувальникам вдалось приборкати полум'я та не допустити його поширення. Розташований магазин, у який влучив російський снаряд, у житловому кварталі Херсона.

Уночі мешканці міста прокинулись від потужних вибухів. В одному з житлових кварталів снаряд влучив у приміщення магазину, виникла пожежа. Рятувальникам вдалось ліквідувати загорання протягом 20 хвилин,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін інформував, що за минулу добу загарбники здійснили 56 обстрілів, випустивши 236 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, дронів та авіації.

Зокрема, лише по місту Херсону російська армія випустила 16 снарядів, поціливши у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, медичну установу та магазин, пожежу в якому гасили вогнеборці.

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Російський терор не припиняється: останнє

Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань зазначав, що інтенсивність артилерійських ударів по Херсону зменшилась у декілька разів через погоду. Однак ворог частіше випускає керовані авіаційні бомби по місту й області.

Зокрема, Росія била по Херсону вранці 26 листопада. Місцеві жителі чули потужний вибух уже після відбою повітряної тривоги, про що інформували журналісти, які перебувають в регіоні. Загалом тривога того ранку тривала трохи менш як годину.

За словами очільника регіону, внаслідок чергового акту російської агресії одну людину було поранено – 84-річну жінку. У неї діагностували вибухову травму – медики надали допомогу на місці. Але, на щастя, обійшлось без жертв.