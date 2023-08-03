Росія обстріляла центр Херсона: постраждав норвезький волонтер

Удень 3 серпня росіяни з артилерії обстріляли центр Херсона. Через це поранень зазнав волонтер, який приїхав з Норвегії.

Росіяни відкрили вогонь по місту близько 16:50. Про це розповіли у Херсонській ОВА.

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Наслідки ворожого обстрілу

У Херсонській ОВА повідомили, що унаслідок російської атаки постраждала 1 людина. Легких ушкоджень після обстрілу зазнав волонтер з Норвегії.

Йому надали необхідну допомогу та госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Росія нещадно обстрілює Херсон

Після того, як ЗСУ звільнили Херсон, росіяни постійно обстрілюють місто з протилежного берега Дніпра. Уранці 3 серпня під вогонь потрапив громадський транспорт міста. Найбільшого цинізму додає те, що ворог атакував якраз тоді, коли люди їхали на роботу. Унаслідок цього постраждали троє людей.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що росіяни завдали удару по церкві у середмісті. У цей момент повз собор проїжджав тролейбус, який віз людей на роботу. Прокудін уточнив, що поранення отримали жінка та двоє чоловіків.

Співробітники ДСНС після обстрілу відправилися на місце атаки, аби загасити пожежу у соборі. Коли рятувальники почали працювати, росіяни цинічно завдали повторного удару по собору.

Унаслідок повторного обстрілу поранення отримали 4 співробітників ДСНС. Усіх їх госпіталізували, вони отримують усю необхідну допомогу. Уламками також було пошкоджено спецтехніку рятувальників.