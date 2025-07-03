Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: пошкоджено карети "швидкої"
- 3 липня росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, пошкодивши будівлю та кілька карет швидкої допомоги.
- Попередньо, ніхто не постраждав.
Росія продовжує терор мирного населення України. Так, вранці 3 липня окупанти атакували БпЛА один з медичних закладів у Херсоні.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.
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Медзаклад під ворожим обстрілом
Вранці у четвер, 3 липня, російська армія обстріляла Херсон. Внаслідок атаки ударних дронів зі скидами у Дніпровському районі міста пошкоджено один з медичних закладів. Попередньо, внаслідок удару ніхто не постраждав.
Наслідки дронової атаки на херсонську лікарню / Фото Херсонської ОВА
За даними місцевої влади, унаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька карет швидкої допомоги та цивільні автомобілі. Також в одному з приміщень установи вибито вікна.
Російська армія продовжує цинічні обстріли мирного населення України, системно атакуючи саме цивільні об'єкти.
Херсон потерпає від атак майже щодня. Так, у вівторок, 1 липня, росіяни також обстріляли лікарню з артилерії. Унаслідок удару поранено 8 осіб. Серед них пацієнти та працівники медзакладу.
Є і травмована з тяжкими пораненнями. Її госпіталізували. Іншим потерпілим надали допомогу на місці.