Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: пошкоджено карети "швидкої"

Росія продовжує терор мирного населення України. Так, вранці 3 липня окупанти атакували БпЛА один з медичних закладів у Херсоні.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.

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Медзаклад під ворожим обстрілом

Вранці у четвер, 3 липня, російська армія обстріляла Херсон. Внаслідок атаки ударних дронів зі скидами у Дніпровському районі міста пошкоджено один з медичних закладів. Попередньо, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Наслідки дронової атаки на херсонську лікарню / Фото Херсонської ОВА

За даними місцевої влади, унаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька карет швидкої допомоги та цивільні автомобілі. Також в одному з приміщень установи вибито вікна.

Російська армія продовжує цинічні обстріли мирного населення України, системно атакуючи саме цивільні об'єкти.

Херсон потерпає від атак майже щодня. Так, у вівторок, 1 липня, росіяни також обстріляли лікарню з артилерії. Унаслідок удару поранено 8 осіб. Серед них пацієнти та працівники медзакладу.

Є і травмована з тяжкими пораненнями. Її госпіталізували. Іншим потерпілим надали допомогу на місці.