Просто намагались евакуюватись: внаслідок обстрілу Херсону поранені щонайменше 9 людей
Російські окупанти обстріляли Херсон просто під час евакуації постраждалих через підрив Каховської ГЕС. Уже відомо про щонайменше 9 постраждалих.
Росіяни вгатили по прибережних територіях та центральній частині міста після 14:00. Наразі слідчі уточнюють дані щодо обстрілу, пише 24 Канал.
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Орієнтовно о 16:37 8 червня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що кількість поранених збільшилася до дев'яти людей. Серед них:
- двоє працівників ДСНС;
- поліцейський;
- лікар та волонтер з Німеччини.
Варто зазначити, що станом на 15:56 8 червня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про вісім поранених.
Інформація про загиблих наразі не надходила, потерпілим надається медична допомога,
– мовиться у повідомленні МВС.
Водночас в Офісі Генпрокурора повідомляли про жертву унаслідок обстрілу, наголошуючи, що дані уточнюються.
"За даними слідства, 8 червня російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі. Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа", – зазначали у Генпрокуратурі.
Крім того, повідомляли про трьох поранених у Херсоні. А в одному із сіл через обстріли травмовано 4 місцевих мешканців.
Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.Зверніть увагу! За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (частини 1, 2 статті 438 Кримінального кодексу України).
Голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону повідомив, що перший мінометний обстріл почався о 14:00, за 20 хвилин, ймовірно, були удари з "Граду".
За його словами, окупанти гатили свідомо по тих місцях у Корабельному районі, де збираються люди для евакуації.
"Били прицільно. Вони розуміли, що стріляють по цивільних. Знали, що стріляють по людях, які намагаються евакуюватися", – зазначив Самойленко.
Що відбувається на Херсонщині:
- Мало того, що окупанти залишили напризволяще людей на Лівобережжі, яке затопило унаслідок підриву Каховської ГЕС, вони перешкоджають евакуації жителів з територій, які підконтрольні Україні.
- Влаштували обстріл просто посеред евакуації. Люди опинились у водяній пастці і під щільними обстрілами росіян.
- Складною ситуація залишається в окупованих Олешках – там затоплено 90% міста. Місцеве населення у смертельній пастці, благальні повідомлення про допомогу продовжують надходити до волонтерів.