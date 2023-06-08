Просто намагались евакуюватись: внаслідок обстрілу Херсону поранені щонайменше 9 людей

Російські окупанти обстріляли Херсон просто під час евакуації постраждалих через підрив Каховської ГЕС. Уже відомо про щонайменше 9 постраждалих.

Росіяни вгатили по прибережних територіях та центральній частині міста після 14:00. Наразі слідчі уточнюють дані щодо обстрілу, пише 24 Канал.

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Орієнтовно о 16:37 8 червня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що кількість поранених збільшилася до дев'яти людей. Серед них:

двоє працівників ДСНС;

поліцейський;

лікар та волонтер з Німеччини.

Варто зазначити, що станом на 15:56 8 червня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили про вісім поранених.

Інформація про загиблих наразі не надходила, потерпілим надається медична допомога,

– мовиться у повідомленні МВС.

Водночас в Офісі Генпрокурора повідомляли про жертву унаслідок обстрілу, наголошуючи, що дані уточнюються.

"За даними слідства, 8 червня російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі. Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа", – зазначали у Генпрокуратурі.

Крім того, повідомляли про трьох поранених у Херсоні. А в одному із сіл через обстріли травмовано 4 місцевих мешканців.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (частини 1, 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону повідомив, що перший мінометний обстріл почався о 14:00, за 20 хвилин, ймовірно, були удари з "Граду".

За його словами, окупанти гатили свідомо по тих місцях у Корабельному районі, де збираються люди для евакуації.

"Били прицільно. Вони розуміли, що стріляють по цивільних. Знали, що стріляють по людях, які намагаються евакуюватися", – зазначив Самойленко.

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