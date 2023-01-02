Потужна відповідь: як на Херсонщині ЗСУ помстилися росіянам за новорічні обстріли

У новорічну ніч російські загарбники масовано обстріляли Херсонщину та сам Херсон. Однак вже вдень Збройні Сили України потужно покарали окупантів.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, новорічна ніч на Херсонщині почалася з масованого обстрілу від російських окупантів.

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Відомо про прильоти в Бериславі та інших населених пунктах Херсонщини. В самому Херсоні 1 січня ворожі снаряди пошкодили будівлю обласної дитячої лікарні. Але, на щастя, працівники ДСНС вдало та оперативно евакуювали людей.

Цього дня окупанти обстріляли Білозерський район, де постраждали двоє дітей – дівчина та хлопчик 13 та 14 років. Їм якраз надавали медичну допомогу в дитячій лікарні. Дякуємо ДСНС. Вони під тотальними обстрілами відпрацювали абсолютно ідеальну евакуацію людей. Тому вдалося уникнути великих жертв,

– зазначив Хлань.

Як ЗСУ покарали окупантів

Як наголосив Хлань, вже вдень 1 січня українські військові потужно відповіли окупантам. Вони відпрацювали з HIMARS по вогневих позиціях та місцях розташування окупантів. Було багато вибухів.

Відомо, що окупанти горіли і в Олешках, і в Голій Пристані, і в Новій Каховці, і в Генічеському районі. Росіяни отримали по заслугах.

Як ЗСУ відповіли окупантам за обстріл Херсона в новорічну ніч: дивіться відео

Тотальний масований вогневий контроль вогневих точок окупантів. Накривало все. Вибухали боєкомплекти, техніка, розлітався особовий склад. Потужно відповіли по всьому лівому берегу, – зауважив Хлань.

Окупанти обстріляли Херсон в новорічну ніч