Обстріл супермаркету в Херсоні: у лікарні помер лікар Олександр Моргунов

4 травня 2023, 21:28
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Джерело:

Херсонський обласний онкологічний диспансер

Росіяни жорстко обстріляли Херсон 3 травня, внаслідок чого загинув лікар Олександр Моргунов. Він отримав несумісні з життям поранення.

Моргунов понад 40 років життя присвятив медицині. Він брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

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Врятував тисячі життів

Лікар 32 роки працював в Херсонському обласному онкологічному диспансері. Спочатку він працював лікарем-онкогінекологом, а з 2006 року був на посаді завідувача гінекологічного відділення.

Колектив медзакладу повідомив, що Моргунов провів тисячі виконаних операцій, десятки тисяч врятованих життів і вилікованих пацієнток.

У нашій пам’яті Олександр Олександрович назавжди залишиться професіоналом своєї справи, наставником молоді, надійним і відповідальним колегою, милосердним лікарем, добрим товаришем,
– наголосили колеги загиблого.

Обстріл Херсонщини: що відомо

  • 3 травня росіяни цинічно вдарили по людних місцях у Херсоні – єдиному гіпермаркету, який працював, залізничному вокзалі, в район магазину "АТБ" у центрі міста та дитячому садку. Також окупанти атакували область.
  • Кількість загиблих сягнула до 23 осіб. Також окупанти вбили енергетиків біля Степанівки.
  • Постраждали 46 людей, з них щонайменше двоє – діти. Найменшому постраждалому 6 років, його стан – важкий.
  • У цей же день за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Автор: Ольга Музика