Обстріл супермаркету в Херсоні: у лікарні помер лікар Олександр Моргунов
Росіяни жорстко обстріляли Херсон 3 травня, внаслідок чого загинув лікар Олександр Моргунов. Він отримав несумісні з життям поранення.
Моргунов понад 40 років життя присвятив медицині. Він брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.
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Врятував тисячі життів
Лікар 32 роки працював в Херсонському обласному онкологічному диспансері. Спочатку він працював лікарем-онкогінекологом, а з 2006 року був на посаді завідувача гінекологічного відділення.
Колектив медзакладу повідомив, що Моргунов провів тисячі виконаних операцій, десятки тисяч врятованих життів і вилікованих пацієнток.
У нашій пам’яті Олександр Олександрович назавжди залишиться професіоналом своєї справи, наставником молоді, надійним і відповідальним колегою, милосердним лікарем, добрим товаришем,
– наголосили колеги загиблого.
Обстріл Херсонщини: що відомо
- 3 травня росіяни цинічно вдарили по людних місцях у Херсоні – єдиному гіпермаркету, який працював, залізничному вокзалі, в район магазину "АТБ" у центрі міста та дитячому садку. Також окупанти атакували область.
- Кількість загиблих сягнула до 23 осіб. Також окупанти вбили енергетиків біля Степанівки.
- Постраждали 46 людей, з них щонайменше двоє – діти. Найменшому постраждалому 6 років, його стан – важкий.
- У цей же день за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.