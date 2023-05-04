Обстріл супермаркету в Херсоні: у лікарні помер лікар Олександр Моргунов

Росіяни жорстко обстріляли Херсон 3 травня, внаслідок чого загинув лікар Олександр Моргунов. Він отримав несумісні з життям поранення.

Моргунов понад 40 років життя присвятив медицині. Він брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

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Врятував тисячі життів

Лікар 32 роки працював в Херсонському обласному онкологічному диспансері. Спочатку він працював лікарем-онкогінекологом, а з 2006 року був на посаді завідувача гінекологічного відділення.

Колектив медзакладу повідомив, що Моргунов провів тисячі виконаних операцій, десятки тисяч врятованих життів і вилікованих пацієнток.

У нашій пам’яті Олександр Олександрович назавжди залишиться професіоналом своєї справи, наставником молоді, надійним і відповідальним колегою, милосердним лікарем, добрим товаришем,

– наголосили колеги загиблого.

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