Стан постраждалих важкий: на Херсонщині окупанти обстріляли авто з двомісячним немовлям

Вдень 13 листопада в передмісті Херсона російські окупанти обстріляли автівку з цивільними. У ній перебувала двомісячна дитина.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів 24 Каналу про подробиці терористичного удару та стан постраждалих. За його словами, росіяни продовжують обстрілювати місто.

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Так, унаслідок прицільного удару російських окупантів автівка повністю згоріла. На жаль, загинув 64-річний чоловік, який перебував за кермом.

Імовірно, цей обстріл був з артилерії. Загинув дідусь, мамі та дитині вдалось врятуватись. Їх було доправлено до лікарні,

– зазначив Толоконніков.

Двомісячне немовля має поранення голови середньої тяжкості, маму дообстежують.

У Херсоні тривають обстріли

"Тепер Херсон також під обстрілами. Уже було понад десяток вибухів у центрі, є загоряння", – додав Толоконніков.

Людей наполегливо просять залишатись в укриттях, доки російські обстріли не припиняться.

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