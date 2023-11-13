Стан постраждалих важкий: на Херсонщині окупанти обстріляли авто з двомісячним немовлям
Вдень 13 листопада в передмісті Херсона російські окупанти обстріляли автівку з цивільними. У ній перебувала двомісячна дитина.
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів 24 Каналу про подробиці терористичного удару та стан постраждалих. За його словами, росіяни продовжують обстрілювати місто.
До вашої уваги Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: знищено швидку та інші авто – моторошне фото
Так, унаслідок прицільного удару російських окупантів автівка повністю згоріла. На жаль, загинув 64-річний чоловік, який перебував за кермом.
Імовірно, цей обстріл був з артилерії. Загинув дідусь, мамі та дитині вдалось врятуватись. Їх було доправлено до лікарні,
– зазначив Толоконніков.
Двомісячне немовля має поранення голови середньої тяжкості, маму дообстежують.
У Херсоні тривають обстріли
"Тепер Херсон також під обстрілами. Уже було понад десяток вибухів у центрі, є загоряння", – додав Толоконніков.
Людей наполегливо просять залишатись в укриттях, доки російські обстріли не припиняться.Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі
Ситуація в Херсоні: останні новини
- Як відомо, 11 листопада була річниця звільнення Херсона від російських загарбників. Цього дня ворог активно обстрілював місто й випустив 343 снаряди з різного озброєння, зокрема з авіації. Унаслідок атаки було поранено правоохоронця та пошкоджено службовий автомобіль.
- Крім того, унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено помешкання херсонців і припарковані автівки. Постраждало троє людей – один чоловік загинув. Дві жінки зазнали поранень, одна з них перебуває в лікарні.
- Російські окупанти завдали удару також 12 листопада. Ворог влучив у наукову бібліотеку імені Олеся Гончара, унаслідок чого в будівлі виникла пожежа. На щастя, ніхто з людей не постраждав.