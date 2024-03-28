Російська армія вдарила по головному корпусу університету в Херсоні
28 березня 2024, 11:23Читать новость на русском
Джерело:Олександр Прокудін
Російська армія в ніч на 28 березня вдарила з артилерії по головному корпусу Херсонського державного університету.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та опублікував відео з наслідками удару.
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Величезна діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Такий вигляд нині має один із вищих навчальних закладів Херсона,
– написав Прокудін.
Наслідки російських обстрілів Херсона / Відео: Херсонська обласна військова адміністрація
Очільник ОВА також додав, що ввечері 27 березня окупанти обстріляли житловий квартал у центральній частині міста. Один із “прильотів” – прямо по будинку.