Цинічний обстріл центру Херсона: скільки людей залишаються у важкому стані
Джерело:Херсонська ОВА
Херсон оговтується від терористичного обстрілу з боку Росії, який відбувся 24 грудня. Медики продовжують боротися за життя людей, які перебувають у важкому стані.
Унаслідок удару Росії по середмістю Херсона 64 людей отримали поранення, з яких 18 залишаються у важкому стані. За життя поранених борються медичні працівники.
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Обстріл забрав життя працівниці районної ради
Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 людей.
Херсонська міська рада інформує, що під час обстрілу було важко поранено соцпрацівницю райради Галину Шейнрок. У неділю, 25 грудня, жінка померла від ран у реанімації місцевої лікарні.
Крім того, через постій обстріли надзвичайно загрозлива ситуація склалася в Корабельному районі. У багатьох будинках відсутнє тепло, світло, вода, у деяких – газ.
Росія обстріляла Херсон: що відомо
- Російські війська офіційно 11 листопада втекли з Херсона, в який зайшли ЗСУ. Після цього окупанти почали обстрілювати Херсон та територію області, яку ЗСУ деокупували.
- Один з найбільш кривавих обстрілів Херсона відбувся напередодні Різдва. Окупанти обстріляли центр Херсона з "Градів".
- Унаслідок обстрілів загорівся один з найбільших у Херсоні ринків – Центральний. Також були вражені житлові квартали та інфраструктура.
- Обстріли Херсона тривали ввечері 24 грудня, а також продовжилися на Різдво. Відомо, що внаслідок обстрілу одна з жертв згоріла живцем у машині. Також через теракт окупантів 6-річна дівчинка втратила око.
- Всього протягом 24 грудня на Херсонщині загинуло 16 людей, з яких – 3 працівники ДСНС, які підірвалися під час розмінування.