Цинічний обстріл центру Херсона: скільки людей залишаються у важкому стані

Херсон оговтується від терористичного обстрілу з боку Росії, який відбувся 24 грудня. Медики продовжують боротися за життя людей, які перебувають у важкому стані.

Унаслідок удару Росії по середмістю Херсона 64 людей отримали поранення, з яких 18 залишаються у важкому стані. За життя поранених борються медичні працівники.

Дізнайтесь більше Смертельний обстріл центру Херсона: головне про цинічну атаку 24 грудня

Обстріл забрав життя працівниці районної ради

Повідомляється, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 людей.

Херсонська міська рада інформує, що під час обстрілу було важко поранено соцпрацівницю райради Галину Шейнрок. У неділю, 25 грудня, жінка померла від ран у реанімації місцевої лікарні.

Крім того, через постій обстріли надзвичайно загрозлива ситуація склалася в Корабельному районі. У багатьох будинках відсутнє тепло, світло, вода, у деяких – газ.

Росія обстріляла Херсон: що відомо