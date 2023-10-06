Вдарили по житлових будинках: росіяни знову обстріляли центр Херсона

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон. Окупанти вкотре вдарили по житлових будинках.

Військові країни-агресора обстріляли центр Херсона рано-вранці 6 жовтня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації, передає 24 Канал.

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Росіяни влучили в житлові будинки в Херсоні

Посадовець розповів, що російські військові атакували Херсон близько 5 години ранку. Бійці Путіна вдарили по центру міста з тимчасово окупованого лівобережжя.

Влучили у житлові будинки,

– зазначив Мрочко.

Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Мрочка

Росіяни продовжують бити по житлових будинках / Фото з телеграму Мрочка

В ОВА показали наслідки ворожого обстрілу. Зауважили, що Херсон пережив ще один жахливий ранок.

Ці потрощені ворожими снарядами будинки та вітрини магазинів – наслідки обстрілу армії Росії житлових кварталів у центральній частині міста,

– підкреслили в ОВА.

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Окупанти вкотре обстріляли Херсон: дивіться відео

Очільник ОВА також показав наслідки обстрілу. Уточнив, що росіяни вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки.

Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна.

Попередньо, постраждала одна людина,

– повідомив Прокудін.

Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео