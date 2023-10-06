Вдарили по житлових будинках: росіяни знову обстріляли центр Херсона
Джерело:Роман Мрочко
Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон. Окупанти вкотре вдарили по житлових будинках.
Військові країни-агресора обстріляли центр Херсона рано-вранці 6 жовтня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації, передає 24 Канал.
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Росіяни влучили в житлові будинки в Херсоні
Посадовець розповів, що російські військові атакували Херсон близько 5 години ранку. Бійці Путіна вдарили по центру міста з тимчасово окупованого лівобережжя.
Влучили у житлові будинки,
– зазначив Мрочко.
В ОВА показали наслідки ворожого обстрілу. Зауважили, що Херсон пережив ще один жахливий ранок.
Ці потрощені ворожими снарядами будинки та вітрини магазинів – наслідки обстрілу армії Росії житлових кварталів у центральній частині міста,
– підкреслили в ОВА.
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Окупанти вкотре обстріляли Херсон: дивіться відео
Очільник ОВА також показав наслідки обстрілу. Уточнив, що росіяни вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки.
Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна.
Попередньо, постраждала одна людина,
– повідомив Прокудін.
Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відеоВажливо! Напередодні, 5 жовтня, окупанти також били по Херсону з лівобережжя. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Зокрема, комунальник, який обрізав дерева. Ще одна людина отримала поранення.