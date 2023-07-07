Російська армія знищила школу на Херсонщині: щемливе відео
Джерело:Херсонська ОВА
Російські терористи вночі знову обстріляли Херсонщину. Загарбники зруйнували ще один навчальний заклад.
Російські військові знищили школу в селі Інгулець Дар'ївської громади. У мережі показали, що від неї залишилося.
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Росія знищила ще одну українську школу
На щастя, внаслідок обстрілу школи на Херсонщині цивільні не постраждали.
Черговий доказ того, з ким ми воюємо. Армія недоумків, які ведуть боротьбу тільки зі школами,
– підкреслив автор відео.
Зауважимо, що оприлюднені кадри шокують. Зруйновані будівлі зі знищеними стінами та без вікон. Школи більше немає.
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Окупанти знищили школу в селі Інгулець: дивіться відео
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