Російська армія знищила школу на Херсонщині: щемливе відео

7 липня 2023, 10:33
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Джерело:

Херсонська ОВА

Російські терористи вночі знову обстріляли Херсонщину. Загарбники зруйнували ще один навчальний заклад.

Російські військові знищили школу в селі Інгулець Дар'ївської громади. У мережі показали, що від неї залишилося.

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Росія знищила ще одну українську школу

На щастя, внаслідок обстрілу школи на Херсонщині цивільні не постраждали. 

Черговий доказ того, з ким ми воюємо. Армія недоумків, які ведуть боротьбу тільки зі школами,
– підкреслив автор відео.

Зауважимо, що оприлюднені кадри шокують. Зруйновані будівлі зі знищеними стінами та без вікон. Школи більше немає. 

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Окупанти знищили школу в селі Інгулець: дивіться відео

У Львові завершили рятувально-пошукову операцію

  • Вранці 7 липня у Львові завершили рятувально-пошукову операцію після ракетного удару Росії.
  • Внаслідок обстрілу загинули 10 людей. Зокрема, 8 жінок та два чоловіки.
  • Ще 42 людини травмовані. 16 з них ушпиталили.

Автор: Юлія Лобурак