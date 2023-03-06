Дрони наводять артилерію на цивільних: херсонський активіст розповів про нові злочини росіян

Росіяни застосовують дрони проти цивільного населення. За їх допомогою окупанти наводять артилерію чи скидають гранати на місцевих жителів Херсонщини.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, у селі Козацькому окупанти скинули з дрона 4 гранати на людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою.

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"Люди стояли за гуманітаркою, захищені з Півдня будівлею школи триповерховою, яка, звичайно, при цьому не могла захистити від "очей зверху", – розказав він.

Наведення ворожої артилерії

Окрім того, безпілотник окупантів в Бериславському районі Херсонщини навів російську реактивну артилерію на два трактори, які везли моркву.

"Морква – це була, мабуть, єдина надія якийсь дохід отримати від сезонних працівників, з Берислава й навколишніх сіл, які вирощували цю моркву", – розказав він.

Херсонський активіст зауважив, що внаслідок обстрілу росіян один тракторист загинув.

Трактор один ушкоджений, один знищений, морква стоїть вже кілька днів на дорозі, бо немає у них інших засобів, щоби її вивезти,

– сказав Молчанов.

Активіст припустив, що росіяни застосували дрон і в селі Біляївка. Там місцевий житель наступив на міну типу "Пелюсток".

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"Міни ці не були залишені ще росіянами під час бойових дій, тим більше Біляївка була не безпосередньо на лінії фронту, коли йшли бої. Там не було замінованих смуг величезних", – розказав він.

Володимир Молчанов припускає, що, ймовірно, росіяни скинули з дрона цю протипіхотну міну.

"Вони досить часто маскуються під різні вироби, вони пластмасові. Цей "Пелюсток" схожий на середнього розміру лист звичайний. Отже, людина отримала поранення", – розказав він.

Дрони залітають на понад десятки кілометрів

Херсонський активіст зазначив, що такі випадки свідчать про те, що російські дрони залітають на підконтрольну Україні територію на понад десяток кілометрів.

"Тобто немає засобів радіоелектронної боротьби достатньо для того, щоби ці дрони не допускати", – сказав Молчанов.

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