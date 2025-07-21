На Івано-Франківщині є постраждалі після масованого обстрілу: серед потерпілих – дитина

В ніч на 21 липня Івано-Франківськ зазнав комбінованої атаки з боку російських військ. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Які наслідки обстрілу Івано-Франківська?

Цієї ночі російські війська били по Івано-Франківську ракетами та "Шахедами".

В ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу в Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі. На щастя, рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Тим часом в Івано-Франківській територіальній громаді рятувальники ліквідували пожежу в двоповерховому приватному житловому будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них – дитина.

Наслідки нічної атаки / Фото: ДСНС Франківщини

Зазначається, що на місці події працювали рятувальники та сапери ДСНС.

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Крім того, в самому Івано-Франківську вогнеборці оперативно загасили пожежі на відкритій стоянці, де горіли гаражі та автомобілі загальною площею 220 квадратних метрів, а також у виробничо-складських приміщеннях на площі 300 квадратних метрів.

Нагадаємо, за словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, цієї ночі була наймасштабніша атака на місто від початку повномасштабного вторгнення. Повітряну тривогу в регіоні за ніч оголошували аж тричі.