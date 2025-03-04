Росія вдарила по Ізюму на Харківщині, є загиблі: головне про чергову злочинну атаку

Росія 4 лютого вдарила по центральній частині Ізюма. Відомо про загиблих та десяки поранених цивільних.

Усе, що відомо про злочинний удар по Ізюму, – читайте на 24 Каналі.

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Куди ворог вдарив в Ізюмі

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу у частині областей. За 4 хвилини моніторингові канали повідомили про рух ракети у напрямку Ізюма. Після цього у місті пролунав вибух.

Зранку Повітряні сили звітували про розвідувальні БпЛА над Харківською областю. Північ області цього ранку росіяни вже атакували КАБами та обстрілювали з РСЗВ. Об 11:45 помітили ще один дрон над Ізюмом.

Ворог атакував Ізюм балістикою близько 11:34. Одразу з'явилася інформація про поранених та загиблих цивільних осіб.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ворог вдарив по центральній частині міста. Міський голова Валерій Марченко розповів Суспільному, що ракета серйозно пошкодила одну адміністративну будівлю, інша, що розташована поруч, також зазнала пошкоджень, це стосується й багатоповерхових будинків поблизу. Повідомляють, що руйнувань зазнав житловий п'ятиповерховий будинок.

Востаннє Росія атакувала місто близько 3 місяців тому.

Руйнування внаслідок удару по Ізюму: фото Суспільне

Скільки поранених та загиблих внаслідок удару по Ізюму

Станом на 13:47 відомо про 5 загиблих внаслідок російського удару по Ізюму. Всі вони – цивільні.

Число поранених наразі оцінюють у 40. Серед них 15-річна дівчинка, що зазнала осколкового поранення, та хлопчик 6 років. Вони перебувають у стані середньої важкості у лікарні. Загалом до лікарні доставили наразі 24 особи, троє з них перебувають на операційному столі.

Начальник міської військової адміністрації Валерій Марченко зазначив, що всі загиблі та поранені – цивільні. Військових на місці удару не було. У будівлях, що зазнали ушкоджень, працювали податкова служба, соцзахист та казначейство. Люди, які загинули, ймовірно, хотіли потрапити до паспортного столу.

З цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя,

– відреагував на подію президент Володимир Зеленський

Наслідки ворожого удару в Ізюмі: відео ДСНС

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Ліквідація наслідків удару по Ізюму

Пошуково-рятувальну операцію на місці атаки в центрі Ізюму завершили. Під завалами будівель, попередньо, людей більше немає.

На місці удару працюють екстрені служби. Синєгубов заявив, що туди прибули рятувальники, екстрена медична допомога, а також кінологічна служба.

Що відбувається в Ізюмі після російської атаки / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

Загалом внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 170 квартир, там вибиті вікна. Комунальні служби оперативно зашивають вікна, двері, а правоохоронці проводять обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків.