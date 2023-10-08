11-річна дівчинка – у комі: окупанти атакували передмістя Херсона та пошкодили церкву

Російські загарбники не припиняють тероризувати жителів Херсонщини. Цього разу внаслідок обстрілів з боку окупантів постраждала дитина.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що 8 жовтня російські загарбники атакували передмістя Херсона. Окупанти вдарили по селищу міського типу під назвою Кіндійка.

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Що відомо про наслідки атаки Росії

Прокудін заявив, що в результаті російської агресії постраждала 11-річна дівчинка. Вона отримала численні ушкодження.

Вибухова та черепно-мозкова травми. Забій головного мозку. Відкритий перелом лівої плечової кістки. Множинні осколкові поранення грудної клітки та шиї,

– пояснив він.

За його словами, дівчинка перебуває у комі. Кращі фахівці Херсонщини зараз борються за її життя.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко поділився подробицями. Він написав у соцмережах, що росіяни обстріляли передмістя з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини близько 16:00. На момент атаки ця дівчинка перебувала на подвір'ї. Її ушпиталили з численними пораненнями.

Також Мрочко поділився відео з наслідками російської атаки. На кадрах можна побачити, як настоятель церкви отець Валентин показує пошкоджену територію та уламки снарядів, а також почути, як він називає жителів країни-агресорки нечестивцями, безбожниками та нелюдями.

Наслідки російської агресії: відео Херсонської МВА



Росія постійно обстрілює Херсонщину