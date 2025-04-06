Який вигляд мають зруйновані бізнес-центр і склади після атаки на Київ: моторошні фото

Російська армія обстріляла Київ 6 квітня балістикою. Внаслідок цього у місті був зруйнований бізнес-центр і склади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та ДСНС України.

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Що з бізнес-центром та складами у Києві після атаки

Тимур Ткаченко розповів, що внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва.

В Оболонському районі сталася пожежа в меблевому цеху на значній площі (1 500 метрів квадратних), на місці працюють рятувальники. Також частково зруйновано 3,4,5 поверхи бізнес-центру.

Наслідки влучання по бізнес-центру та складам у Києві / Фото з телеграм-каналу Тимура Ткаченка

Попередньо відомо, що одна людина загинула, троє – поранені (з них 2 – госпіталізовані). Потерпілим надається вся необхідна допомога. Щодо інших постраждалих – інформацію уточнюємо,

– зазначив начальник КМВА.

Всі троє людей постраждали в Дарницькому районі. Чоловік загинув там же, потрапивши в район епіцентру вибуху.

Там же трапилася пожежа в нежитловій будівлі. Також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею на іншій локації району. Є пошкоджені та знищені автомобілі, зрештою рятувальники ліквідували займання.

Згодом у ДСНС розповіли, що пожежі в Оболонському та Дарницькому районах Києва ліквідовані Тепер тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

Рятувальники загасили пожежу після атаки Києва / Фото ДСНС

Тимур Ткаченко розповів, що наслідки також фіксували у Солом'янському районі. Там внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території, окремими осередками. Через ворожу атаку загорівся фасад складської будівлі. Пожежу швидко ліквідували.

До слова, охоронець Михайло, який працює поруч із місцем влучання, розповів, що дивом вижив, коли сталася ворожа атака. Подібне з чоловіком відбувається вже вдруге.