Повітряні сили пояснили загрозу уламків від крилатих і балістичних ракет

З початку травня російські терористи активізували обстріли столиці з використанням крилатих ракет та дронів. Останніми днями їхня тактика дещо змінилася, тепер Київ обстрілюють зокрема балістичними ракетами, які за лічені хвилини можуть досягати своїх цілей.

Досі ППО Київщині працювало на відмінно, збиваючи повітряні цілі, однак трагічних наслідків завдало падіння уламків. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для 24 Каналу пояснив, чим небезпечні уламки балістичних і крилатих ракет для цивільного населення.

Дивіться також Нічна ракетна атака Росії на Київ 1 червня: серед загиблих – дитина

1 червня ворог атакував Київ балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер". Відомо про травмованих та жертв внаслідок падіння уламків у приміщення міської лікарні.

Якщо бойова частина не розірвалася – небезпека величезна

"Сотні кілограмів вибухівки. Так, ракета може бути уражена, але бойова частина може не вибухнути в повітрі. З дронами теж таке трапляється. Сам планер уражений, а бойова частина може бути не пошкоджена вражаючими уламками зенітної ракети", – прокоментував Ігнат.

При збитті крилата ракета, оскільки летить вище, може розірватися вище, натомість балістична, зокрема "Іскандер-К", може летіти на 100 – 200 метрів у повітрі і вибухнути там. Однак це не має особливого значення в різниці від ураження від уламків. Вони становлять величезну небезпеку для цивільного населення, тому під час сигналу про небезпеку з повітря, українці мають дотримуватися правил у обов'язково перебувати в укритті.

Кадри з обстрілу Києва 1 червня: дивитися відео

Обстріл Києва 1 червня: детально